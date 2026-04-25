Pole position per Marc Marquez al Gp di Spagna, terzo Di Giannantonio

Number 93 Ducati Lenovo Team rider Marc Marquez during free practice 1 at the 2026 Estrella Galicia 0,0 Grand Prix of Spain. - Stephen Blackberry / SOPA Images - //SOPAIMAGES_2026_MotoGP_Fri01178/Credit:Stephen Blackberry / SOPA/SIPA/2604251140

JEREZ DE LA FRONTERA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Marc Marquez (Ducati) in pole position nel Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale di MotoGp. Il pilota spagnolo, campione in carica, taglia il traguardo in 1’48″087 e precede di 0″140 la Honda del francese Johann Zarco, centrando la pole numero 75 in top class. Completa la prima fila l’azzurro Fabio Di Giannantonio (Ducati), terzo a 1″010. Apre la seconda fila il leader della classifica piloti Marco Bezzecchi (Aprilia), quarto a 1″028, che si mette dietro gli spagnoli Alex Marquez (Ducati) e Pedro Acosta (Ktm). Seguono Jorge Martin (Aprilia), Enea Bastianini (Ktm), Raul Fernandez (Aprilia), Francesco Bagnaia (Ducati), Ai Ogura (Aprilia) e Fermin Aldeguer (Ducati).
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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