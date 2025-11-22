LAS VEGAS (USA) (ITALPRESS) – Lando Norris manda un segnale chiarissimo agli altri contendenti al titolo, prendendosi con forza la pole position nel Gran Premio di Las Vegas, ventiduesimo e terzultimo appuntamento del mondiale di F1. Il pilota britannico della McLaren evita tutte le insidie del tracciato che si snoda lungo la Strip e reso ancora più scivoloso dalla pioggia, fermando il cronometro in 1’47″934 e rifilando oltre tre decimi di distacco a Max Verstappen. “Era difficile sapere cosa aspettarci, non mi aspettavo di andare così forte sotto la pioggia”, ha raccontato Norris dopo le qualifiche, mentre l’olandese della Red Bull ha ammesso che guidare in queste condizioni a Las Vegas “non è divertente. A me piace guidare sul bagnato, ma qui è come guidare sul ghiaccio”. In terza posizione uno straordinario Carlos Sainz, con una Williams che in queste condizioni ha occupato le prime posizioni fin dal Q1. Sainz ha anche passato indenne un’investigazione per un possibile rientro in pista pericoloso ai danni di Lance Stroll (Aston Martin) nel corso del Q1. E se lo spagnolo sorride, la sua ex squadra, la Ferrari, vive un’altra sessione da incubo. A dir poco visibile la delusione e la rabbia di Charles Leclerc che, dopo il nono posto, non ha usato giri di parole per dire che “da sette anni non abbiamo passo sotto la pioggia. È sempre stato uno dei miei più grandi punti di forza nelle categorie minori, sono arrivato in Ferrari e non ho mai trovato il feeling sotto la pioggia”.

Va addirittura peggio a Lewis Hamilton che, per la prima volta in carriera (salvo i casi in cui ha avuto guasti meccanici), partirà ultimo. “Stavo preparando la curva 10 e ho avuto bandiera gialla, non sono riuscito a completare il giro. Ho dovuto alzare il piede e alla fine era rossa”, ha dichiarato analizzando l’ultimo tentativo; in realtà, dato che la linea di rilevamento del tempo e quella di inizio e fine della gara non coincidono, le immagini mostrano che il britannico avrebbe potuto fare un ulteriore giro. Ad ogni modo, rimane il fatto di non aver completato un giro buono nei precedenti diciotto minuti di sessione. In seconda fila, al fianco di Sainz, ci sarà George Russell, mentre Andrea Kimi Antonelli partirà solo diciassettesimo. I due piloti della Mercedes sono finiti sotto investigazione in quanto la Fia non aveva ricevuto in tempo la documentazione sulle rispettive schede di setup; il team, però, ha dimostrato di aver inviato tutto per tempo in via elettronica, e che la mancata ricezione nei tempi previsti è stata dovuta a un problema informatico: anche in questo caso, quindi, posizioni confermate. Infine, quinta posizione per il compagno di Norris e altro contendente per il titolo, Oscar Piastri, che non ha portato a termine l’ultimo giro a causa di una bandiera gialla.

LA GRIGLIA DI PARTENZA

1^ fila

1. Lando Norris (Gbr) McLaren 1’47″934

alla velocità media di 206,826 km/h

2. Max Verstappen (Ned) Red Bull 1’48″257

2^ fila

3. Carlos Sainz (Esp) Williams 1’48″296

4. George Russell (Gbr) Mercedes 1’48″803

3^ fila

5. Oscar Piastri (Aus) McLaren 1’48″961

6. Liam Lawson (Nzl) Racing Bulls 1’49″062

4^ fila

7. Fernando Alonso (Esp) Aston Martin 1’49″466

8. Isack Hadjar (Fra) Racing Bulls 1’49″554

5^ fila

9. Charles Leclerc (Mon) Ferrari 1’49″872

10. Pierre Gasly (Fra) Alpine 1’51″540

6^ fila

11. Nico Hulkenberg (Ger) Kick Sauber 1’52″781

12. Lance Stroll (Can) Aston Martin 1’52″850

7^ fila

13. Esteban Ocon (Fra) Alpine 1’52″987

14. Oliver Bearman (Gbr) Haas 1’53″094

8^ fila

15. Franco Colapinto (Arg) Alpine 1’53″683

16. Alexader Albon (Tha) Williams 1’56″220

9^ fila

17. Andrea Kimi Antonelli (Ita) Mercedes 1’56″314

18. Gabriel Bortoleto (Bra) Kick Sauber 1’56″674

10^ fila

19. Yuki Tsunoda (Jpn) Red Bull 1’56″798

20. Lewis Hamilton (Gbr) Ferrari 1’57″115

