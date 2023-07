SAINT-GERVAIS MONT-BLANC (FRANCIA) (ITALPRESS) – Wout Poels vince in solitaria la quindicesima tappa del Tour de France 2023, la Les Gets (Portes du Soleil) – Saint-Gervais-Monte Bianco di 179 chilometri con arrivo in salita: il corridore olandese della Bahrain Victorious ha staccato di 2’08” Wout Van Aert (Jumbo – Visma) e di 3’00” Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies). Non cambia nulla per quanto riguarda la sfida a distanza tra Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar: lo sloveno ha cercato l’attacco a un chilometro dal traguardo ma non è riuscito a staccare il rivale danese, rimasto a ruota fino al traguardo. E’ stata una tappa complicata e con diverse novità nelle classifiche: Giulio Ciccone ha strappato la maglia a pois a Vingegaard. Nei primi 50 chilometri c’è stata anche una caduta di gruppo causata da uno spettatore: il tifoso era fuori dalle transenne per filmare il gruppo, ma ha colpito con lo smartphone Sepp Kuss (Jumb-Visma). Si chiude dunque la seconda settimana del Tour, domani ci sarà il giorno di riposo prima del gran finale: martedì si torna in pista con la cronometro da Passy a Combloux, una corsa contro il tempo lunga 22 chilometri.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]