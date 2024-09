EMPOLI (ITALPRESS) – Empoli e Fiorentina danno vita a una partita poco entusiasmante e chiudono il derby toscano con un punto a testa. Poche le occasioni registrate da entrambe le parti in questo 0-0, con i portieri di fatto spettatori non paganti nell’occasione. Dopo meno di 3 minuti, Pezzella pennella un cross insidioso sulla sinistra sul quale Ismajli non arriva per un soffio. La Viola sfonda spesso a destra con Dodò e, alla mezzora, un suo traversone arriva sulla testa di Colpani che però sbuccia il pallone da buona posizione, con la palla che termina ampiamente a lato. Si chiude senza reti un primo tempo privo di particolari emozioni.

In avvio di ripresa, poi, sono i padroni di casa a provarci con Esposito che avanza verso l’area di rigore avversaria, si accentra sul sinistro e tenta una conclusione sul secondo palo, che si spegne però sul fondo. Al 5′ è Pezzella a intercettare una palla a metà campo e a involarsi verso la porta, con il suo mancino defilato che viene respinto centralmente a mani aperte da De Gea. Gli uomini di Palladino si rivedono all’11’, quando Gosens ci prova con un potente sinistro al volo dalla distanza, ma la sfera esce alla destra del palo. Al 33′, Kean protesta per un possibile atterramento di Ismajli ai suoi danni ma l’arbitro lascia giocare. Nel finale, il risultato non cambierà, con il direttore di gara che dichiara concluse le ostilità sul punteggio di 0-0. La classifica vede ora l’Empoli – ancora imbattuta in Serie A, al pari della Juventus – salire a quota 10 e ha 3 lunghezze di vantaggio sulla Fiorentina.

