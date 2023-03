Pnrr, Profumo “L’avvio è stato buono, adesso servono competenze”

"Siamo nel quarto semestre del Pnrr, l'avvio è stato buono. Il nostro Paese ha presentato la sua proposta nei tempi previsti, al 30 aprile del 2021, ed è stato uno dei 14 Paesi per i quali il Piano è stato approvato entro luglio 2021". Così Francesco Profumo, Presidente Fondazione Compagnia di San Paolo, a margine di un seminario all'Università Lumsa di Palermo. "Adesso abbiamo bisogno di investire molto sul tema delle competenze, che servono non solo per il Pnrr ma anche per il Paese nel futuro", sottolinea. xd6/vbo/gtr