ROMA (ITALPRESS) – “Serve la capacità amministrativa utile a spendere queste risorse, ho sempre detto che le risorse del Pnrr sono come dei vagoni riempiti di soldi dall’Unione europea, e il nostro Paese ci è arrivato prima di aver costruito i binari. Serve rafforzare la capacità amministrativa di molti Comuni del Sud, se si riesce a far questo il Sud può essere davvero il posto del Paese più vocato allo sviluppo”. Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, al Forum Pa. “Io vorrei che il Governo, anche se ha già fatto qualcosa, ci stesse più vicino – ha aggiunto – soprattutto più vicino ai Comuni per aiutarli a mettere a terra le risorse del Pnrr”.

