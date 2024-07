Pnrr, Gualtieri “Facciamo miracoli con un organico sottodimensionato”

ROMA (ITALPRESS) - "Non siamo qui per lamentarci, siamo qui per mostrare come facciamo gli investimenti e contribuiamo al successo del PNRR. Noi chiediamo di proseguire, di lavorare perché l'Europa prosegua la strategia di investimenti comuni. Questo Pnrr non deve essere un'una tantum, chiediamo di sostenere i Comuni sulla spesa corrente e sul personale: stiamo facendo miracoli con una dotazione organica sottodimensionata e stiamo facendo molti più investimenti, che non sono mai stati fatti nella storia". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a margine di "Missione Italia. Il Pnrr dei Comuni e delle città 2021-2026" organizzato dall'Anci a Roma. (xi2/col3/mrv)