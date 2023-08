FIRENZE (ITALPRESS) – “Nel momento in cui quando si è detto che si tagliano del 30% le Case della salute a livello nazionale si è detto che per integrare quei finanziamenti si prenderanno fondi legati all’articolo 20. L’articolo 20 è la modalità di finanziamento con cui ad esempio si fa l’intervento del Pronto soccorso a Torregalli o il padiglione H dell’ospedale di Empoli, o i nuovi ospedali di Borgo San Lorenzo e Livorno, o quello di via Sardegna a Siena, quindi la preoccupazione c’è però quelli che io ho elencato, e legati all’articolo 20, sono emergenze che noi continueremo a considerare tali”. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, a chi gli ha chiesto se sia preoccupato che il taglio di fondi per alcuni progetti legati al Pnrr, annunciato dal ministro Raffaele Fitto, possa avere ripercussioni sulla sanità in Toscana.

– foto Agenzia Fotogramma-

(ITALPRESS).

