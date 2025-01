Pnrr, Foti “Non chiediamo proroghe”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "Per il Pnrr ho già detto che noi non chiediamo proroghe, perché avevamo assunto degli impegni con i quali dobbiamo essere coerenti". Lo afferma il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e per il Pnrr Tommaso Foti, parlando con i giornalisti a Bruxelles, in un punto stampa al Parlamento europeo in seguito al suo incontro con il vicepresidente esecutivo della Commissione Raffaele Fitto. xf4/sat/gtr