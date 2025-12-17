FIRENZE (ITALPRESS) – “Sul piano nazionale di ripresa e resilienza mi sembra che le cose procedono molto bene, è stata varata nelle settimane scorse, approvata dalla Commissione Europea e una ulteriore revisione del Pnrr. Il Pnrr è il più grande in Europa, sono 194 miliardi di euro, quindi è una dimensione molto rilevante, c’è stato il pagamento della ottava rata, aspettiamo nelle prossime settimane il raggiungimento degli obiettivi della nona rata da verificare e poi c’è il lavoro, la rata finale, quella più importante, che è l’ultima rata della parte che completa il piano”. Lo ha detto il commissario europeo per la politica regionale, Raffaele Fitto, a margine di un evento organizzato da Plures Alia, in svolgimento a Firenze, parlando di come proceda per l’Italia la realizzazione dei progetti legati al Pnrr.

“Mi sembra che si possa esprimere un giudizio positivo sui risultati raggiunti e anche soprattutto sul fatto che la flessibilità che abbiamo garantito, mi riferisco in modo particolare avendone la responsabilità in Europa insieme con il commissario Dombroskis, alle linee guida che abbiamo approvato a giugno che stanno consentendo a molti stati membri di poter adeguare i piani nazionali di ripresa e resilienza – ha aggiunto Fitto -. Il tema della flessibilità è centrale sia per le politiche del piano nazionale di ripresa e resilienza, ma anche per le politiche di coesione, non si può ipotizzare di scegliere con un bilancio pluriennale nel 2021 delle soluzioni e non modificarle negli anni. Dobbiamo avere la capacità in un mondo che cambia di essere flessibili e quindi di riorientare le risorse nelle nella direzione giusta e mi sembra che questo lavoro stia producendo i suoi effetti”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).