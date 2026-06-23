European School Education Platform, il benessere digitale in classe è la nuova sfida educativa

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Aiutare gli studenti a vivere meglio gli ambienti digitali, sviluppando consapevolezza critica, resilienza e un uso più responsabile della tecnologia. È il tema al centro del nuovo episodio del podcast “Teachers of Europe”, pubblicato dalla European School Education Platform, piattaforma europea dedicata alla comunità scolastica.

L’episodio, intitolato “Digital wellbeing in the classroom”, affronta il ruolo della scuola nel sostenere il benessere digitale degli alunni, in un contesto in cui bambini e adolescenti trascorrono una parte crescente della propria vita tra piattaforme online, contenuti digitali e strumenti tecnologici.

Secondo la piattaforma europea, il punto non è soltanto insegnare competenze tecniche, ma aiutare gli studenti a passare da consumatori passivi di contenuti a cittadini digitali più riflessivi e responsabili.

Nel podcast intervengono Kristiina Tammisalo, sociologa del Population Research Institute in Finlandia, e Maros Mitrik, docente di scuola secondaria in Slovacchia. Il confronto riguarda anche il modo in cui le scuole possono promuovere benessere digitale senza aumentare ulteriormente il carico di lavoro degli insegnanti.

Tra gli esempi citati c’è il progetto HEALTH@SCHOOL, che collega studenti di Grecia, Italia, Serbia e Slovacchia attraverso attività dedicate all’alfabetizzazione sanitaria e al contrasto della disinformazione online. Il tema si inserisce nel più ampio lavoro europeo sulle competenze digitali e sul benessere degli studenti, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo della scuola come luogo di educazione critica all’uso della tecnologia e dei media.

-Foto IPA Agency-

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