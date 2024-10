NAPOLI (ITALPRESS) – Un protocollo d’intesa per garantire procedure efficienti e trasparenti nella gestione di fondi europei e Pnrr e delle risorse destinate alla sanità: questo il senso dell’accordo sottoscritto oggi a Palazzo Santa Lucia, a Napoli, tra Regione Campania e Guardia di Finanza. Un’intesa che implementa i rapporti di collaborazione e la sinergia istituzionale, siglata dal governatore Vincenzo De Luca e dal comandante regionale delle Fiamme Gialle, Alessandro Barbera.

“Abbiamo firmato questo protocollo d’intesa perchè ci interessava dare una dimostrazione di efficienza e di trasparenza – spiega il presidente della Campania, De Luca -. Siamo interessati – aggiunge – a bruciare i tempi per realizzare le opere, ma a farlo in un contesto di assoluta legalità e tranquillità. Ovviamente – prosegue – questo è un messaggio che arriva al mondo delle imprese, ai nostri interlocutori, ai ceti professionali, ed è un messaggio amichevole, collaborativo, ma anche rigoroso. Noi puntiamo ad avere rapporti di correttezza da parte di tutti per lavorare con serenità e per evitare perdite di tempo. Lo faremo nel rispetto della privacy, delle norme sulla salvaguardia dei diritti di tutti i cittadini ma dando un messaggio tanto importante quanto chiaro: chi lavora con noi vedrà rispettati i propri diritti fino all’ultimo, ma dovrà mantenere comportamenti di assoluta correttezza”.

“E’ stata una bella giornata, ringrazio il presidente De Luca per aver manifestato sin da subito una rilevantissima sensibilità su questo che è un argomento di fondamentale importanza perchè tutelare i finanziamenti pubblici, porre delle azioni che siano a presidio di questi ambiti, è la prima cosa su cui oggi dobbiamo lavorare in modo sinergico tra istituzioni, enti e organismi dello Stato” commenta il generale Barbera a cui tocca spiegare gli aspetti di carattere operativo: “Ci saranno una serie di dinamiche che porteranno a una interazione tra Regione e Guardia di Finanza di carattere informativo. Noi apprenderemo quali saranno gli aspetti di interesse che dovranno essere presidiati dal corpo in termini di verifiche di carattere preventivo. Al tempo stesso – conclude – struttureremo anche degli specifici controlli, qualora ritenuti necessari, per individuare possibili sacchi di illegalità”.

– Foto: xc9/Italpress –

(ITALPRESS).