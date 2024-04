NAPOLI (ITALPRESS) – “Se diciamo che il Pnrr è stata una grande occasione, che sarà un’occasione irripetibile, bisognerebbe che qualcuno cominciasse a rendicontare quei fondi, chi li sta spendendo e come”. Lo dice il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, intervenendo in collegamento video al convegno “Agenda Sud 2030 – Dove l’Europa incontra il Mediterraneo” in corso di svolgimento alle Gallerie d’Italia a Napoli. “Credo che a breve – aggiunge Bonaccini – bisognerebbe che il Governo, e faccio un appello, convochi tutte le Regioni a fare un punto su Pnrr, incrocio coi fondi settennali e con i fondi Sviluppo e Coesione. C’è un imbuto che per me in realtà è una grande occasione anche temporale: il Pnrr – aggiunge Bonaccini – prevede la rendicontazione entro il 2026 e manca poco. Quello che dico al Governo, come critica, avete perso troppo tempo per fare quelle riforme sulle quali non ho neanche motivo di mettermi a polemizzare, ma gli Fsc, parlo per la mia Regione, sono arrivati con un anno e mezzo di ritardo” dice Bonaccini che invece, parlando proprio di Emilia Romagna, sottolinea: “Siamo una Regione che spende tutti i fondi europei assegnati. Anzi, ho sempre detto che ce ne dessero di più tra fondi di Coesione e settennali 21-27. Uno può mettere in dubbio se li spendiamo bene, è la democrazia, ma li spendiamo tutti, e ne potremmo spendere di più. Io – conclude – non condivisi quando si decise che il riparto dei fondi Fsc fosse 20 e 80 tra Nord e Sud, secondo me era troppo sbilanciato sul Sud e poco sul Nord”.

