Pnrr Acqua, dal Mit oltre 57 milioni per 3 interventi sulle infrastrutture idriche della Liguria

ROMA (ITALPRESS) – Oltre 57 milioni di euro dal MIT per 3 interventi sulle infrastrutture idriche della Liguria. Considerando anche il cofinanziamento dei beneficiari, il valore complessivo degli interventi supera 67 milioni di euro.

La quota principale dei fondi gestiti dal MIT, circa 37,8 milioni, finanzia il raddoppio della condotta del Roja tra Sanremo e Imperia, intervento strategico per mettere in sicurezza l’approvvigionamento idrico del Ponente ligure.

La nuova condotta punta a superare una delle principali fragilità del sistema, riducendo il rischio di interruzioni e garantendo maggiore sicurezza a un territorio che negli ultimi anni ha dovuto affrontare ripetute criticità sulla rete idrica. Il sistema del Roja rappresenta infatti una delle principali fonti di approvvigionamento della provincia di Imperia e serve una parte rilevante della popolazione del Ponente.

Altri finanziamenti riguardano l’efficientamento delle reti della provincia della Spezia e il collegamento tra i pozzi di Albenga e l’acquedotto di Alassio.

Il vicepresidente del Consiglio e Ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, e il viceministro Edoardo Rixi hanno rimarcato l’importanza del traguardo raggiunto in tempi particolarmente rapidi e per le risorse che affrontano problemi concreti e storici del territorio. L’obiettivo è superare la logica dell’emergenza e degli interventi tampone attraverso opere strutturali capaci di garantire maggiore sicurezza e continuità del servizio.

Le risorse rientrano nel Fondo idrico PNRR, la cui intera dotazione è stata assegnata dal MIT insieme a Invitalia, soggetto gestore del Fondo, in meno di quattro mesi. Così una nota del MIT.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).