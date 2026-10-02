Giovane lupo recuperato a Sori, era entrato nel giardino di un’abitazione

GENOVA (ITALPRESS) – Gli agenti del Nucleo di vigilanza faunistico-ambientale regionale sono intervenuti questa mattina sulle alture di Sori per recuperare un giovane lupo che, ieri sera, si è introdotto nel giardino di un’abitazione. Da qualche giorno erano frequenti le segnalazioni dell’animale, anche per le condizioni non perfette che presentava. Dopo il recupero, lo stesso è stato trasportato la Cras Enpa di Campomorone per gli accertamenti del caso.

“Ringrazio il personale del Nucleo di vigilanza faunistico-ambientale regionale e i cittadini, senza le cui segnalazioni l’intervento non sarebbe stato possibile – commenta l’assessore regionale alla Fauna selvatica Alessio Piana -. In queste situazioni è essenziale non fornire cibo agli animali, per non generare in loro quella confidenza che li spinge talvolta ad avvicinarsi ai centri abitati”.

– Foto Regione Liguria –

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