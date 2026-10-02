La Regione Liguria celebra il legame tra generazioni con l’iniziativa “I miei nonni”. Bucci: “Celebriamo la loro importanza”

GENOVA (ITALPRESS) – In occasione della Festa dei Nonni, che si celebra oggi, venerdì 2 ottobre, Regione Liguria promuove l’iniziativa “I miei nonni”, un progetto dedicato al legame tra nonni e nipoti e al valore dei ricordi, delle tradizioni e delle esperienze che si tramandano di generazione in generazione. Attraverso i canali social istituzionali, Regione Liguria ha invitato i cittadini a condividere il proprio ricordo più bello con i nonni, rispondendo alla domanda: “Qual è il tuo ricordo più bello con i nonni?”.

Numerose le testimonianze raccolte, tutte capaci di raccontare, attraverso poche semplici parole, momenti di vita quotidiana e ricordi destinati a rimanere nel tempo: “Il sorriso indimenticabile”, “I fine settimana in campagna”, “le estati passate insieme”, “le trenette al pesto sempre pronte sul tavolo quando tornavo da scuola”.

“A tutti i nonni della Liguria va il mio augurio più sentito per una giornata serena e felice, circondati dall’affetto e dalla vicinanza delle loro famiglie – commenta il presidente della Regione Liguria Marco Bucci -. È giusto festeggiarli e celebrare la loro importanza: i nonni sono pilastri della nostra società, un punto di riferimento e un sostegno concreto per le famiglie, per i figli e per i nipoti. Ma soprattutto sono i custodi dei valori, delle radici e delle tradizioni, coloro che le tramandano alle nuove generazioni e le tengono vive. Lo dico anche da nonno: è un ruolo che regala una gioia straordinaria, ma che porta con sé anche la responsabilità bellissima di trasmettere ai più piccoli ciò che abbiamo imparato e ricevuto nella vita. Grazie a tutti i nonni per quello che fanno ogni giorno”.

Questa sera le testimonianze raccolte saranno protagoniste sul maxischermo sulla facciata del Palazzo della Regione Liguria, in piazza De Ferrari, a Genova. Le parole dei cittadini daranno così vita a un racconto collettivo dedicato ai nonni e al loro ruolo nella vita delle famiglie e della comunità. L’iniziativa vuole essere un’occasione per celebrare, attraverso le voci e i ricordi dei cittadini, un legame capace di attraversare le generazioni e custodire una parte preziosa della storia familiare e del patrimonio culturale della Liguria.

-Foto Regione Liguria-

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