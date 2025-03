Pmi tra limiti e punti di forza, il ruolo dei consulenti

Le sfide dell'internazionalizzazione e dell'ammodernamento tecnologico sono le più complesse per le piccole e medie imprese italiane, che spesso hanno bisogno di affidarsi ad aziende di consulenza per farsi spazio su questi temi: ne ha parlato Stefania Radoccia, Law & Tax Managing Partner di BIP, intervistata da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy. fsc/gsl