Pmi di Milano e Monza, da Intesa Sanpaolo 1 mld di investimenti green

MILANO (ITALPRESS) - Le strategie ESG sono al centro dell’agenda delle aziende di Milano e Monza e Brianza. Tra le priorità spiccano l’efficientamento dei processi produttivi, gli investimenti in rinnovabili, modelli di business circolari, la formazione e il welfare e l’intensificazione delle relazioni di filiera in Italia. E' quanto emerso nel corso del convegno “Integrare la sostenibilità nella strategia e nel business aziendale" che Intesa Sanpaolo - che ha sostenuto investimenti green per oltre 900 milioni nelle due province - ha organizzato alla presenza di diversi imprenditori del territorio. xh7/fsc/gsl