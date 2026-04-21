Ploom torna alla Milano Design Week con l’installazione “Feel the Aura”

MILANO (ITALPRESS) - Un vero e proprio viaggio immersivo guidato dal design, in cui ogni interazione genera una risposta sensoriale: è Feel the Aura, installazione presentata da Ploom alla Milano Design Week, dove il brand di JTI torna per il terzo anno di fila e sarà presente fino al 26 aprile in una nuova location nel Brera Design District. (in collaborazione con JTI) f12/fsc/gtr