ROMA (ITALPRESS) – Torna in gara il Paratriathlon dopo le splendide emozioni della passata stagione con l’Europe Paratriathlon Championships di Olsztyn (Polonia). La delegazione azzurra conquista la medaglia d’oro con Veronica Yoko Plebani, nuova campionessa europea nella categoria PTS2 davanti alla spagnola Rakel Mateo Uriarte. Piazzamenti per gli altri italiani in gara: quinto posto per il capitano azzurra Giovanni Achenza nella categoria PTWC vinta dal super campione olandese Jetze Plat davanti al connazionale Geert Schipper e all’austriaco Florian Brungraber. Quinto posto anche per Gianluca Valori nella categoria PTS2 uomini, che ha premiato Maurits Morsink (Ned) su Jules Ribstein (Fra) e Lionel Morales (Esp); quarta piazza per Francesca Tarantello (con guida Charlotte Bonin) nella categoria PTVI vinta dalla spagnola Susana Rodriguez davanti ad Alison Peasgood (Gbr) e Annouck Curzillat (Fra), rispettivamente seconda e terza.

– Foto Ufficio Stampa Fitri –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com