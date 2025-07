Mls, Messi sempre più nella storia: quinta doppietta di fila, è record

MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Lionel Messi continua a divertirsi e fare vincere l’Inter Miami. Con la doppietta realizzata (nella notte) contro il Nashville che ha regalato i tre punti alla sua squadra, l’argentino ha esteso il record Mls per aver segnato più gol in gare consecutive, portando il numero a cinque. Il precedente record lo aveva stabilito la scorsa settimana ed è il primo giocatore a segnare più di un gol in cinque partite consecutive della Major Soccer League.

La striscia di gol di Messi in MLS è iniziata prima del Mondiale per Club. Ha segnato due gol e fornito un assist contro il Montreal il 28 maggio, poi si è ripetuto contro la stessa squadra il 5 luglio. Il 31 maggio, ha segnato due gol e fornito due assist contro il Columbus Crew (5-1). Ha segnato due gol contro i New England Revolution la scorsa settimana e adesso altri due contro il Nashville. In totale, Messi ha segnato dodici gol nelle sue ultime dieci partite di MLS (16 nelle ultime 16). Inoltre, ha anche segnato su punizione nel match valido per il Mondiale per clun contro il Porto.

