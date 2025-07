Infantino “Il Mondiale per Club è la competizione di maggior successo al mondo”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Il Mondiale per club è già la competizione per club di maggiore successo al mondo”. Lo ha detto il presidente della Fifa Gianni Infantino, nella conferenza stampa conclusiva della competizione, a poche ore dalla finale tra Chelsea e Psg.

Il numero uno della Fifa, che ha parlato circondato alla Trump Tower da alcune leggende del calcio come Ronaldo, Baggio e Kakà, ha aggiunto che la competizione ha generato oltre 2 miliardi di dollari di entrate, che equivalgono a “33 milioni di dollari a partita”. Questo permette di dire che il torneo è stato un “enorme successo” e che “l’era d’oro del calcio per club globale è iniziata. Possiamo affermare con certezza che questa Coppa del Mondo per Club Fifa è stata un enorme successo. Certo, ci sono molti aspetti positivi e alcuni negativi. Rispettiamo l’opinione di tutti, ma è stato un successo. Abbiamo avuto oltre 2,5 milioni di spettatori allo stadio, che equivalgono a circa 40.000 a partita e nessun campionato al mondo, ad eccezione della Premier League, ha una media di 40.000 spettatori a partita” ha detto Infantino.

“Abbiamo sentito dire che finanziariamente non avrebbe funzionato, ma posso dire che abbiamo generato oltre 2 miliardi di dollari di ricavi con questa competizione. Abbiamo guadagnato in media 33 milioni di dollari a partita. Non esiste nessun’altra coppa al mondo che si avvicini a 33 milioni di dollari a partita”.

Infantino ha ammesso che, anche in vista dei Mondiali, le alte temperature estive negli Stati Uniti, che hanno generato polemiche in queste settimane, sono “sicuramente un problema, un problema in tutto il mondo. Ricordo che era lo stesso alle Olimpiadi di Parigi e in altre partite di calcio. Le condizioni richiedono pause di raffreddamento, irrigazione del campo e analisi di come possiamo migliorare le cose. Ma abbiamo stadi coperti in America e uno in Canada, a Vancouver, anch’esso coperto, e sicuramente useremo questi stadi di più durante il giorno”.

