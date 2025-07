SACHSENRING (GERMANIA) (ITALPRESS) – Marc Marquez (Ducati) domina e vince il Gran Premio di Germania, sul circuito del Sachsenring, undicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Il pilota spagnolo conduce dall’inizio alla fine i 30 giri di gara e rifila oltre sette secondi al fratello Alex Marquez (Ducati Gresini), 2° nonostante l’infortunio alla mano sinistra rimediato ad Assen. Completa il podio Pecco Bagnaia (Ducati), risalito dall’11^ casella.

Tante le cadute e sono solo dieci i piloti al traguardo. Scivolate pesanti, in ottica classifica, per Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) e Marco Bezzecchi (Aprilia), mentre si trovavano rispettivamente in seconda e terza piazza. Buona quarta posizione per Fabio Quartararo (Yamaha), che tiene a bada il rookie Fermin Aldeguer (Ducati Gresini). Luca Marini (Honda) è sesto al ritorno in pista dopo il brutto infortunio a Suzuka. Completano la graduatoria Brad Binder (Ktm), Jack Miller (Yamaha Pramac), Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse) e Alex Rins (Yamaha).

LE DICHIARAZIONI

Marc Marquez: “Il Sachsenring è estremamente speciale per me. Sin dalla partenza mi sono sentito molto bene e la fiducia era estremamente alta anche per i miei ultimi risultati. Abbiamo concluso la prima metà di stagione, ma devo continuare ad essere concentrato per affrontare al meglio la seconda metà”.

Alex Marquez: “Ho cercato di dare il 100% sin dall’inizio. Ho avuto un po’ di fortuna perché due piloti davanti a me sono caduti, ma queste sono le corse. Per me è un risultato incredibile e voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno permesso di essere qui in pista”.

Francesco Bagnaia: “È stata una gara molto dura, ma le condizioni erano piuttosto diverse. Entrare in curva 1 non era per nulla facile, ma sono comunque contento del terzo posto. Ringrazio il team perché ha dato il massimo. Dobbiamo mantenere gli aspetti positivi per migliorare a Brno”.

L’ORDINE DI ARRIVO DEL GP DI GERMANIA

1. Marc Marquez (Esp) Ducati in 40’42″854 alla velocità media di 162.2 km/h

2. Alex Marquez (Esp) Ducati Gresini a 6″380

3. Francesco Bagnaia (Ita) Ducati a 7″080

4. Fabio Quartararo (Fra) Yamaha a 18″738

5. Fermin Aldeguer (Esp) Ducati Gresini a 18″916

6. Luca Marini (Ita) Honda a 24″743

7. Brad Binder (Rsa) Ktm a 24″820

8. Jack Miller (Aus) Yamaha Pramac a 25″757

9. Raul Fernandez (Esp) Aprilia Trackhouse a 25″859

10. Alex Rins (Esp) Yamaha a 39″419

LA CLASSIFICA MONDIALE PILOTI AGGIORNATA

Marc Marquez 344 punti Alex Marquez 261 Francesco Bagnaia 197 Fabio Di Giannantonio 142 Franco Morbidelli 139 Marco Bezzecchi 130 Johann Zarco 104 Pedro Acosta 99 Fermìn Aldeguer 92 Fabio Quartararo 87

