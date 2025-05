NEW YORK (USA) (ITALPRESS) – Primo punto per i Minnesota Timberwolves nella finale della Western Conference dei Play-off Nba. Dopo due sconfitte successo contro Oklahoma City Thunder in gara 3 con il punteggio di 143 a 101.

Una vittoria netta che non è stata mai in discussione come confermano i 31 punti di vantaggio dopo il secondo parziale. Grande protagonista per Minnesota è stato Anthony Edwards che ha messo a referto 30 punti in 30 minuti giocati, a cui si aggiungono 9 rimbalzi e 6 assist, mentre Julius Randle mette la propria firma per 24 punti. Prova opaca per i Thunder con l’MVP Shai Gilgeous-Alexander che si ferma a 14 punti. Si tratta della peggiore sconfitta rimediata ai play-off nella storia della franchigia.

Nella notte italiana è in programma la terza sfida tra Indiana Pacers e New York Knicks con i primi che potrebbero conquistare il terzo punto e ipotecare le finali.

