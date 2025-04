Più corsi e servizi all’Ateneo di Bergamo

ROMA (ITALPRESS) - Cresce l’offerta formativa dell'Università di Bergamo, che si arricchisce di quattro nuovi corsi: Laurea Triennale in Data Analytics, Economia e Tecnologie Digitali; Laurea Triennale in Ingegneria delle Tecnologie per l'Elettronica e l'Automazione; Laurea Magistrale in Welfare Management e Innovazione Sociale; Laurea Magistrale in Progettazione di Contesti di Vita Accessibili e Inclusivi. Inoltre, l'Ateneo continua a investire nell'internazionalizzazione, ampliando le opportunità per i propri studenti con 17 accordi di doppio diploma con università estere. Rafforzato l'impegno dell'università bergamasca nel garantire benessere e supporto agli studenti. Tra le principali novità: l’incremento delle borse di studio e dei premi di laurea finanziati da aziende e istituzioni; il tutorato dedicato a studenti lavoratori, con disabilità o DSA, rifugiati o con altre esigenze specifiche; il potenziamento del servizio di counseling psicologico; l’introduzione di un menù green nelle mense. "L’Università di Bergamo continua a crescere e a rinnovarsi, con un’offerta formativa sempre più attenta alle sfide del futuro e alle esigenze del mondo del lavoro", commenta il rettore, Sergio Cavalieri fsc/azn