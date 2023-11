FIRENZE (ITALPRESS) – Un banchino con tre pacchetti di biscotti Krumiri offerti a chi non scioperava. E’ quanto successo venerdì scorso, in occasione dello sciopero di Cgil e Uil, davanti allo stabilimento della Hitachi di Pistoia. A denunciarlo quest’oggi è la Fim-Cisl toscana sul suo profilo Facebook, pubblicando la foto che documenta il banchino, addobbato con bandiere Fiom, i pacchi di biscotti e un cartello: “Biscotti gratis ! Ma che sei sicuro ? Sciopera con noi, il biscotto ti si dà lo stesso”.

“E’ un fatto gravissimo -scrive la Fim Cisl Toscana- un’offesa molto pesante nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori che erano entrati al lavoro (compreso tanti iscritti alla Fiom Cgil, visto che le percentuali di sciopero non hanno raggiunto il 20% nello stabilimento pistoiese) e anche nei confronti della storia della Fim e della Cisl”. “Un episodio – continua la federazione metalmeccanici della Cisl – che riporta i rapporti sindacali tra le sigle ai primi anni 2000 e che non può rimanere a livello territoriale come discussione. Chiederemo alla nostra segreteria nazionale, ma anche alla Cisl, di chiarire con i rispettivi di Fiom e Cgil”.(ITALPRESS).

Foto: xb8