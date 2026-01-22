ROMA (ITALPRESS) – Prosegue l’ottimo momento della Roma, che batte 2-0 lo Stoccarda nel match valido per la 7^ giornata della fase campionato di Europa League. Decisiva la doppietta di Niccolò Pisilli (40′ e 93′), imbucato prima da Soulè e poi da Dybala, che lancia i giallorossi in piena zona qualificazione diretta agli ottavi di finale. Quarta vittoria consecutiva in Europa per la squadra di Gasperini, che occupa il sesto posto con 15 punti. Lo Stoccarda resta fermo in 12esima piazza a quota 12 punti. Nell’ultima giornata, la Roma giocherà sul campo del Panathinaikos (29 gennaio ore 21) con in mezzo il big match di Serie A contro il Milan (25 gennaio ore 20.45).

Avvio aggressivo della Roma, pericolosa due volte con Soulè, che non trova la porta con il suo sinistro, prima a giro e poi al volo in area di rigore. Stoccarda ben messo in campo e più propositivo dalla mezz’ora in poi. La prima palla gol per gli ospiti arriva al 33′: Leweling, lasciato troppo libero dalla retroguardia giallorossa al limite dell’area, prova a sorprendere Svilar con un mancino sul primo palo, ma il portiere serbo risponde presente. Ritmi bassi nel finale di frazione, ma la squadra di Gasperini riesce a sbloccarla al 40′ con Pisilli: imbucata d’esterno di Soulè per il centrocampista romano, che batte Nubel con un destro sotto la traversa. Stoccarda in affanno e Roma vicina al raddoppio al 43′ con un destro a giro di Pellegrini respinto da Nubel.

In apertura di secondo tempo ancora decisivo Svilar, che in uscita sbarra la strada verso l’1-1 a Undav. Al 57′ clamorosa occasione sciupata dallo Stoccarda: punizione di Fuhrich deviata dalla barriera giallorossa, il pallone schizza sui piedi di Undav, che da pochi metri spara alto sopra la traversa. Ritmi bassi e Roma in leggera difficoltà fisica. I tedeschi tengono in mano il pallino del gioco e sfiorano nuovamente il pari al 79′ con Demirovic, che si fa ipnotizzare da Svilar da pochi metri dopo aver raccolto la sfera in seguito a una mischia in area di rigore. Nel finale si sbilancia lo Stoccarda, che presta il fianco alle ripartenze della Roma. I giallorossi archiviano così la pratica con la doppietta di Pisilli, servito da Dybala in area di rigore a pochi passi da Nubel.

