Pisa, è ufficiale: Oscar Hiljemark è il nuovo allenatore

PISA (ITALPRESS) – Adesso è ufficiale: “Oscar Hiljemark è il nuovo tecnico del Pisa”. Lo rende noto il club nerazzurro che, dopo l‘esonero di Alberto Gilardino, ha deciso di affidare “l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra a Oscar Hiljemark. Svedese, classe 1992, Hiljemark dopo una importante carriera da calciatore chiusasi ad appena 28 anni e impreziosita da un titolo nazionale svedese (Elfsborg 2012), una Eredivisie (Psv Eindhoven 2015) e dal titolo di Campione d’Europa Under 21 (2015) con la maglia della nazionale svedese con cui ha partecipato anche al Mondiale 2018 collezionando 28 presenze (2 gol), ha intrapreso nel 2021 quella da allenatore sulla panchina dell’Aalborg nella massima serie danese; nel 2024 il ritorno all’Elfsborg, squadra con cui colleziona due piazzamenti importanti nella Allsvenskan e 16 gare in Europa League. Oscar Hiljemark ha firmato un contratto che lo legherà al Pisa Sporting Club fino al 30 giugno 2027 con opzione”. Da calciatore Hiljemark ha vestito le maglie di Palermo e Genoa in Italia.

GILARDINO SALUTA CLUB E SQUADRA: “BUONA FORTUNA”

“Le cadute che ci educano nella gratitudine e ai sogni che torneranno più potenti! Buona fortuna Pisa”. Con questo post l’ormai ex tecnico del club toscano, Alberto Gilardino, saluta l’ambiente nerazzurro. L’allenatore è stato esonerato dopo la sconfitta interna con il Sassuolo. Gila lascia il Pisa all’ultimo posto con 14 punti in 23 partite (1 vittoria, 11 pareggi e 11 sconfitte).

