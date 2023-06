GENOVA (ITALPRESS) – “Per me allenare la Sampdoria è come allenare una squadra di serie A, ho scelto col cuore il progetto senza guardare la categoria. Ho grande voglia di ricominciare, è una grande opportunità per me, ma lo è per tutti. La nuova proprietà ha salvato una società storica simbolo dell’Italia. Sono cresciuto con Vialli, Mancini, lo scudetto, con questi miti. Avrò l’opportunità di essere protagonista qui, non vedo l’ora di

iniziare”. Lo ha dichiarato il nuovo tecnico della Sampdoria

Andrea Pirlo durante la conferenza stampa di presentazione come nuovo tecnico della società blucerchiata. “La squadra è stata salvata da poco, non dobbiamo vendere sogni ai tifosi, dobbiamo essere realisti. Non serviva tanto per convincermi, ho incontrato il presidente prima dell’acquisizione, c’era stato un bell’approccio. Non c’era bisogno di tante parole, chi viene qui sa cosa vuol dire allenare la Sampdoria. Serve fiducia ed entusiasmo da parte di tutti” ha detto Pirlo. “Fare il calciatore è una cosa, l’allenatore è un’altra. Ho lavorato subito ad altissimi livelli come tecnico: sono andato in Turchia per cercare di ripartire da zero, per cercare grandi motivazioni, sono andato con grande voglia di mettermi in gioco. Venire alla Samp è una grande opportunità perchè la considero una grandissima squadra. Promozione diretta al primo anno? Si gioca sempre per vincere, l’obiettivo che ho in testa è quello di arrivare più in alto possibile. Sappiamo quali saranno le difficoltà, ma il nostro obiettivo è quello. Non possiamo dire di andare subito in A, ma il nostro sogno deve essere quello”.

