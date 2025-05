Pirelli Star Rally4 Top, al Targa Florio primo successo per Rendina

MILANO (ITALPRESS) – In un Targa Florio reso ancor più complicato del consueto dai temporali il Pirelli Star Rally4 Top ha trovato una inedita combinazione per la vittoria in quella che è la principale serie monomarca Pirelli: Michael Rendina in coppia con Alice Caprile sulla Renault Clio Rally4 del team Motorsport Italia.

Un successo doppiamente importante perché consegna al giovane pilota romano anche il provvisorio primato nella classifica stagionale, dove ha scalzato Simone Di Giovanni, una delle tante vittime della terza prova del Campionato Italiano Rally Sparco. Di Giovanni, così come l’attesissimo svedese Patrik Hallberg, ha pagato il violento temporale sulla seconda prova speciale, quella di Collesano, proprio nel momento in cui questa veniva ripresa dopo una lunga interruzione dovuta alla necessità di spostare una vettura incidentata che bloccava il percorso. Sia per Di Giovanni che per Hallberg altrettante toccate che li hanno costretti ad un ritiro anticipato. Simone ha poi positivamente ripreso la gara l’indomani, ma solo per fare test, visto che non ha potuto disputare il chilometraggio minimo per figurare nella classifica finale.

Il Targa Florio, la gara più antica del mondo giunta alla edizione numero 109, aveva validità anche per il Trofeo Pirelli Accademia CRZ. Nella gara specifica, che prevedeva un percorso più breve, i piloti iscritti alla serie Pirelli hanno ottenuto numerose vittorie di categoria, fra cui spiccano quelle di Andrea Piero Mogavero (classe R2) e Rosario Cannino (Rally4) che hanno anche occupato i primi due posti fra le due ruote motrici e la quarta e quinta posizione assoluta finale. Vittorie anche per Michele Cortese (Rally5), Biagio Mingoia (Super 1600), Carlo Stassi (R1T 4×4) e Nazzareno Pellitteri (N3). Prossimo appuntamento per il trofeo Pirelli Star Rally 4 Top, a fine mese al Rally Due Valli a Verona.

– foto ufficio stampa Pirelli –

