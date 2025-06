Pirelli Star IRC, a San Martino di Castrozza mini rivoluzione nelle classifiche

MILANO (ITALPRESS) – San Martino di Castrozza, uno degli appuntamenti storicamente più importanti del rallysmo italiano, ha lasciato un segno importante sulle classifiche dell’International Rally Cup (IRC), la serie nazionale supportata da Pirelli di cui l’evento è entrato a far parte quest’anno. Il rally dolomitico ha esaltato le prestazioni dei Pirelli PZero e dei loro interpreti, con confronti serratissimi dove non sono mancati anche errori decisivi nel tentativo di imporsi in una gara molto importante sotto tutti i punti di vista, visto che si trattava del terzo dei cinque appuntamenti della serie, ed anche il primo con punteggi aumentati. Dei leader della vigilia il solo Stefano Facchin ha saputo confermarsi al vertice della propria categoria (Rally4/R2) mentre sia fra le Rally che fra le Rally5 c’è stato il cambio al vertice, complice anche il ritiro dei precedenti capoclassifica.

Fra le tante Rally4, la categoria di punta delle “tutto-avanti”, il ritiro pressoché immediato del leader Marco Varetto per uscita di strada e il ritiro forzato (condizioni di salute) di Giacomo Guglielmini ha presto trasformato il rally in un monologo del giovane e velocissimo estone Jaspar Vaher e delle Lancia Ypsilon, visto che anche il toscano Mirco Straffi, secondo al traguardo e nuovo leader della graduatoria generale, e il quarto classificato, il polacco Michal Streer, erano al volante di queste vetture. Ottimo anche il terzo posto di Alex Lorenzato con la Peugeot 208.

Fra le Rally5, tutte Renault Clio, ritirato il giovanissimo leader siciliano Marco Nicoletti, così è stata la giornata di una fantastica lotta a tre fra Alessandro Forneris, Matteo Scalet e Michel Della Maddalena, che si sono alternati al comando e sono poi finiti nell’ordine racchiusi in appena 16″. Nell’altra lotta tre, quella per il primato femminile, nuova vittoria di misura per Silvia Franchini su Chiara Lombardi, mentre non ha concluso la gara Arianna Doriguzzi Breatta. Fra le Rally4/R2 nuovo successo con conferma del primato stagionale per Stefano Facchin, mentre il suo consueto rivale Loris Battistelli è stato costretto al ritiro a metà gara quando a separarli c’erano solo tre decimi di secondo. Posto d’onore per il nuovo arrivato nella categoria, Elia Camponogara, che ha preceduto Alex Possamai. Prossimo appuntamento della serie IRC, il Rally Internazionale del Casentino a inizio luglio.

– foto ufficio stampa Pirelli –

(ITALPRESS).