Pirelli sceglie le mescole per la tripletta americana della F1 ad Austin, Città del Messico e San Paolo

MILANO (ITALPRESS) – Pirelli ha comunicato alle scuderie la selezione di mescole per la prossima tripletta di gare nel continente americano. Al Gran Premio degli Stati Uniti a Austin (23-25 ottobre) saranno utilizzate le mescole C2 come Hard, C3 come Medium e C4 come Soft. Per il Gran Premio di Città del Messico (30 ottobre – 1 novembre) e di San Paolo (6-8 novembre) è stata invece scelta la terna più morbida della gamma: C3 per Hard, C4 per Medium e C5 per Soft. Sia ad Austin che a Città del Messico lo scorso anno era stato tentato un salto di mescola per la Hard. Ad Austin infatti era stata portata come mescola bianca la C1 mentre in Messico la C2, mantenendo Medium e Soft identiche alla selezione di quest’anno. Le scuderie avevano però preferito utilizzare intensamente le due opzioni più morbide piuttosto che tentare di risparmiare una sosta con l’impiego della Hard.

La selezione di quest’anno a San Paolo è invece più morbida del 2025 quando, ancora, la Hard era stata poco usata in gara prediligendo strategie a doppie soste con l’utilizzo della Medium e della Soft. Il tris più morbido potrebbe ampliare sensibilmente il ventaglio di strategie a disposizione delle squadre a Interlagos, favorendo scenari che prevedano anche l’utilizzo di tutte e tre le mescole durante la gara.

– foto ufficio stampa Pirelli –

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