Pirelli presenta il P Zero DHG per le competizioni Gran Turismo

MILANO (ITALPRESS) – In linea con la costante evoluzione del proprio range di prodotto motorsport, per la stagione 2025 Pirelli introduce una nuova generazione di pneumatici da asciutto destinati ad equipaggiare le vetture GT2, GT3 e GT4 di tutti i campionati Gran Turismo riforniti dalla Casa milanese.

Si tratta dei P Zero DHG, che rispetto alla generazione precedente, datata 2022, presenta numerose novità, non solo in termini di prestazioni. Infatti, la componente in gomma naturale contenuta in questa nuova famiglia di pneumatici è certificata Forest Stewardship Council (FSC)1 , in continuità con quanto già accade a partire dallo scorso anno per la gamma Pirelli sviluppata per la Formula 1.

Il debutto dei nuovi pneumatici è avvenuto questa mattina al circuito Paul Ricard di Le Castellet, in occasione dei test pre-season del GTWC Europe, in volgimento fino a domani, prologo di uno dei campionati più importanti e avvincenti del panorama GT a livello internazionale. Il nuovo DHG completa l’innovazione dell’intera gamma GT, affiancandosi al WHB da bagnato, presentato lo scorso anno, e prendendo il posto del DHF, che nei tre anni di attività ha riscosso ampio apprezzamento da parte di squadre e piloti per le caratteristiche di versatilità e affidabilità dimostrate in ogni condizione e rappresentano una solida base allo sviluppo del sistema BoP elaborato da SRO.

Il DHG è declinato in diverse misure per adattarsi a tutte le classi GT. Le principali innovazioni del nuovo P Zero che equipaggeranno la classe regina del GT riguardano i materiali che assicurano un più ampio working range, warm-up più veloci e maggiore consistenza nel bilanciamento della vettura sulle lunghe distanze. Rispetto alla generazione precedente, i DHG destinati alle vetture GT2 e GT4 oltre ai nuovi materiali, comuni a quelli utilizzati per la linea GT3, presentano novità anche nella struttura, ottimizzata nel profilo e nelle costruzioni, per garantire una più omogenea impronta a terra in tutte le condizioni di asfalto e per tutte le vetture.

Per quanto riguarda il cinturato WHB da bagnato, introdotta nel corso del 2024 solo per le vetture GT2 e in alcuni campionati per le GT3, l’ultima evoluzione degli pneumatici Pirelli da bagnato da questa stagione sarà lo standard per tutte le Gran Turismo di qualsiasi classe nelle principali competizioni. Rispetto alla generazione precedente, il Cinturato WHB, che da quest’anno conterrà gomma naturale certificata FSC come gli pneumatici da asciutto, presenta un battistrada più rigido e con un disegno rinnovato, caratteristiche rese possibili dall’utilizzo di materiali innovativi. I nuovi composti hanno contribuito a migliorare l’impronta a terra, ottimizzando l’aderenza e il warm-up alle basse temperature.

La stabilità nelle condizioni di transizione da bagnato ad asciutto non è stata compromessa né, tantomeno, la sensibilità all’acquaplano, anzi migliorata, Infine, la finestra di utilizzo in gara è stata allargata. Dopo gli pneumatici Pirelli Formula 1, primi nel motorsport a utilizzare gomma naturale certificata FSC, tutta la linea per le vetture GT sarà contraddistinta dal logo del Forest Stewardship Council. Tale marcatura certifica che tutta la gomma naturale presente nel pneumatico2 , proviene da piantagioni gestite in modo da preservare la biodiversità e apportare benefici alle persone che vivono e lavorano in tali aree. Il solido processo di certificazione FSC assicura che tutto il materiale certificato sia separato da quello non certificato lungo tutta la catena di fornitura, dalla piantagione al produttore di pneumatici. L’estensione della certificazione alla gomma utilizzata dalla gamma GT è la conferma dell’impegno di Pirelli nella ricerca di soluzioni che contribuiscano ad accrescere il percorso verso la sostenibilità del Motorsport, in linea con le azioni intraprese dalla Federazione Internazionale dell’Automobile e dai promoter dei vari campionati nei quali è impegnata.

Pirelli – che per il settimo anno consecutivo è stata confermata tra i leader globali nel contrasto ai cambiamenti climatici, ottenendo un posto nella Climate A list 2024 stilata da CDP (Carbon Disclosure Project, l’organizzazione internazionale no-profit che si occupa di raccogliere, divulgare e promuovere informazioni su questioni ambientali) – è stato il primo costruttore di pneumatici ad ottenere le tre stelle nell’ambito dell’Environmental Accreditation Programme promosso dalla FIA.

-Foto Ufficio Stampa Pirelli-

(ITALPRESS).