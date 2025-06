Pirelli, nuovo Scorpion All Season SF3 per i SUV

MILANO (ITALPRESS) – Pirelli presenta lo Scorpion All Season SF3, il pneumatico quattro stagioni progettato per i SUV e che estende le caratteristiche tecniche del pluripremiato Cinturato All Season SF3 alle esigenze specifiche dei veicoli “a guida alta”.



Sicurezza e versatilità in diverse condizioni climatiche sono le caratteristiche principali di questo prodotto, confermate dai test indipendenti Dekra1, dove il pneumatico Pirelli ha ottenuto un risultato eccellente nella frenata cumulata1. Nello specifico, tutta la gamma al lancio è contraddistinta dalla “Classe A” nell’etichetta europea per aderenza sul bagnato e le prestazioni su neve sono riconosciute dalla marcatura 3PMSF, che contraddistingue i pneumatici che hanno superato i test richiesti dalla normativa in condizioni invernali severe. Lo Scorpion All Season SF3 si distingue anche per il comfort di guida, offrendo un’esperienza fluida e piacevole.

Il 100% della gamma rientra nella classe B per la rumorosità sull’etichetta europea e nelle classi A e B per la resistenza al rotolamento, per prestazioni durature e riduzione delle emissioni. Il Pirelli Scorpion All Season SF3 adotta le principali caratteristiche che hanno consentito al Cinturato All Season SF3 di vincere le principali comparative delle testate di settore che lo hanno eletto miglior pneumatico della categoria.

Per supportare la dinamica di guida e il peso dei SUV, sono stati introdotti specifici adattamenti e soluzioni tecnologiche. Come i tasselli del battistrada rinforzati, con una dimensione maggiorata e con una geometria a ingresso progressivo in impronta, per cui il contatto tra tassello e strada aumenta gradualmente lungo la superficie di appoggio evitando picchi improvvisi di pressione. Questo tipo di progettazione permette una transizione più dolce nell’interazione con l’asfalto, riducendo vibrazioni e rumore di rotolamento. Inoltre, migliora il comfort di guida e favorisce una migliore stabilità e aderenza, soprattutto su veicoli più pesanti.

Ad offrire un funzionamento efficace in tutte le stagioni interviene il particolare disegno del battistrada che ha una struttura adattiva adottata dal Cinturato All Season SF3. Si compone di lamelle 3D che, con l’usura del battistrada, modificano la loro forma: da linee dritte assumono un andamento a zig-zag, aumentando la superficie in grado di catturare la neve, nonostante la riduzione della profondità degli incavi data dal consumo della gomma. Il comportamento adattivo del disegno si riflette anche nella mobilità delle lamelle: queste, grazie alla loro capacità di chiudersi e compattarsi sotto gli elevati sforzi generati dal contatto tra battistrada e asfalto trasformano il profilo da invernale lamellato a uno più simile a quello di un estivo. Questa caratteristica conferisce al pneumatico un comportamento efficace su asciutto e in frenata.

Con il nuovo Scorpion All Season SF3 cresce la famiglia “quattro stagioni” di Pirelli da usare tutti i mesi dell’anno, assecondando le richieste degli automobilisti che guardano con sempre maggior interesse a questa categoria di pneumatici. Disponibile con misure dai 17 ai 21 pollici, questo prodotto è acquistabile con la marcatura Elect, che identifica i pneumatici dotati di soluzioni tecnologiche che valorizzano le caratteristiche dei veicoli BEV e PHEV, e con la soluzione Pirelli Noise Cancelling System (PNCS), in grado di ridurre il rumore generato dal rotolamento del pneumatico, grazie a uno speciale materiale fonoassorbente applicato all’interno del pneumatico. Per le vetture medie e compatte è invece disponibile il Cinturato All Season SF3, che ha ottenuto anch’esso un posizionamento eccellente nei test Dekra nella frenata cumulata1 e riconosciuto dall’ente TU’V SU’D, con il Performance Mark per le elevate prestazioni in diverse condizioni di guida.

Il prodotto offre una gamma fra i 15 e i 20 pollici e, oltre alla tecnologia Elect, alcune misure adottano la Seal Inside Technology, che permette di procedere senza perdere la pressione dell’aria anche dopo che il pneumatico è stato forato da un oggetto esterno, coprendo quasi l’85% delle possibili cause accidentali.

foto: ufficio stampa Pirelli

(ITALPRESS).