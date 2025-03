Pirelli Design collabora con Denis Dekovic

MILANO (ITALPRESS) – Pirelli Design annuncia la collaborazione con Denis Dekovic, designer di fama mondiale che, nell’ambito del nuovo progetto lifestyle, svilupperà collezioni esclusive dal design ricercato, che uniscono estetica, glamour e tradizione.

L’area di business lifestyle si affianca alle altre due principali attività di Pirelli Design: il merchandising, con collezioni dedicate al motorsport e all’heritage aziendale, e il licensing, che include collaborazioni con marchi prestigiosi che spaziano dal mondo della nautica a quello dello sci, dall’orologeria agli attrezzi sportivi.

Con oltre trent’anni di esperienza nel mondo dell’abbigliamento sportivo, Dekovic porta la sua visione in questa partnership da cui nasceranno i pezzi esclusivi, che incarnano performance, rigore e prestigio, rispecchiando la ricerca dell’eccellenza di Pirelli, in pista e fuori. Il primo frutto di questa collaborazione è la Special Edition Podium Caps, indossata dai piloti di Formula 1® sul podio di 14 Gran Premi della stagione 2025 e progettata con materiali di qualità, cura dei dettagli e un inconfondibile legame con il mondo delle corse.

I primi prodotti saranno acquistabili sulla nuova piattaforma di e-commerce dedicata (https://store.pirelli.com/) a partire dalla settimana del Gran Premio d’Australia e in punti vendita premium selezionati in tutto il mondo. La partnership proseguirà durante l’anno con le Capsule Collection: una linea premium di abbigliamento e accessori che fonde l’estetica del motorsport con materiali all’avanguardia e un design contemporaneo. I pezzi saranno caratterizzati da un crafting minuzioso e si ispireranno alla passione di Pirelli per la velocità e l’innovazione tecnologica.

“La collaborazione con Denis Dekovic apre un nuovo capitolo per Pirelli nel mondo lifestyle, dove portiamo la nostra passione per il design. Ogni capo, ogni materiale e ogni dettaglio di questa collezione riflette l’incessante ricerca di innovazione ed eccellenza da parte di Pirelli”, ha dichiarato Marco Maria Tronchetti Provera, SVP Pirelli Design & Assets Conversion.

“Pirelli è sinonimo di innovazione, precisione e superamento dei limiti, proprio come il design. Collaborare con Pirelli significa unire la velocità alla narrazione, realizzando pezzi che onorano l’heritage del motorsport ma con una visione contemporanea. Ogni dettaglio di questa collezione riflette la passione, la performance e la creatività che definiscono sia le corse sia il design di alto livello”, ha detto Denis Dekovic.

L’edizione speciale dei Podium Caps realizzata da Denis Dekovic rende omaggio a 14 tappe del campionato di Formula. Il design è caratterizzato dai colori e simboli della tradizione e dell’identità culturale di ciascun Paese ospitante. Ispirati dalle performance vincenti di Pirelli nelle competizioni, questi cappellini combinano materiali di qualità, lavorazione artigianale e un’estetica grintosa, rendendoli oggetti da collezione. I primi modelli disponibili sul nuovo e-commerce dedicato saranno quelli realizzati per i primi tre Gran Premi.

