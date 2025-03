ROMA (ITALPRESS) – E’ stata tutta nel segno dei piloti Pirelli la gara di apertura del Campionato Italiano Rally Terra 2025. Ad emergere nel Rally Città di Foligno sono stati in particolare i piloti iscritti ai monomarca del costruttore di pneumatici. A livello di classifica assoluta sono stati tre di loro ad alternarsi al comando: per la prima metà della gara il giovanissimo Giovanni Trentin (classe 2007), poi il finlandese Benjamin Korhola e quindi il vincitore finale Tommaso Ciuffi. E tutto il podio assoluto conclusivo è stato occupato dai piloti che hanno corso con i Pirelli Scorpion, con Ciuffi con la Skoda Fabia Rs che ha preceduto Alberto Battistolli (Toyota Yaris) e Trentin (Skoda), mentre Korhola (Hyundai i20) è stato costretto al ritiro per problemi meccanici. Nella scia di Ciuffi, primo leader assoluto di campionato e del Pirelli Star Terra 4RM, e Trentin ottima prestazione anche per Christian Tiramani e Fabio Farina mentre Matteo Gamba e Massimiliano Tonso sono stati gli altri iscritti andati a punti. Esordio positivo nei Top15 assoluti anche per Emanuele Dati. Trionfale anche l’apertura stagionale per le due ruote motrici: quattro piloti del Pirelli Star Rally4 Terra ai primi quattro posti. Nell’ordine Davide Bartolini, Nicola Cazzaro, Marco Zanin con altrettante Peugeot 208 e Michael Rendina alla guida di una Renault Clio. Il prossimo appuntamento del Campionato Italiano Rally Terra, il Rally della Val d’Orcia, è in programma a fine mese.

