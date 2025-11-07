Pirati assaltano una petroliera maltese al largo della Somalia, l’equipaggio è al sicuro

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Una petroliera per il trasporto di petrolio e prodotti chimici registrata a Malta è stata abbordata da pirati armati al largo della costa somala giovedì mentre era in navigazione da Sikka, India, a Durban, Sudafrica, secondo quanto riferito dalle autorità marittime e dall’armatore.

La Hellas Aphrodite, gestita dalla compagnia greca Latsco Marine Management, è finita sotto il fuoco di assalitori armati di mitragliatrici e lanciarazzi. L’azienda ha confermato che tutti i 24 membri dell’equipaggio sono illesi e presenti all’appello. L’ufficio United Kingdom Maritime Trade Operations ha emesso un’allerta poco dopo l’attacco, invitando le navi nella zona a innalzare il livello di vigilanza. UKMTO ha riferito che il comandante aveva avvistato una piccola imbarcazione avvicinarsi da poppa prima che gli uomini armati aprissero il fuoco.

La società di sicurezza Ambrey ha dichiarato che gli aggressori erano pirati somali a bordo di uno skiff lanciato da un peschereccio iraniano dirottato in precedenza. Il gruppo sarebbe riuscito a salire sulla petroliera prima di ritirarsi. L’assalto segue un tentativo di attacco del 3 novembre contro la Stolt Sagaland, nave battente bandiera delle Isole Cayman. In quell’occasione vi era stato uno scambio di colpi di arma da fuoco con i pirati, ma l’operatore Stolt-Nielsen ha confermato che l’attacco era fallito. Secondo i dati di VesselFinder.com, la Hellas Aphrodite è una petroliera lunga 183 metri costruita nel 2016. Le autorità marittime continuano a monitorare l’aumento delle attività di pirateria nella regione.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).