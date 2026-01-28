Pirateria audiovisiva, procuratore Curcio “Azione preventiva per Milano-Cortina”

CATANIA (ITALPRESS) - "Queste piattaforme sicuramente sarebbero state utilizzate anche in occasione dei Giochi olimpici di Milano - Cortina. In questo senso è stata svolta un'azione preventiva rispetto ai tanti, diciamo, atti di pirateria che sono stati già compiuti. Fermo restando naturalmente la presunzione di innocenza". Lo ha dichiarato il procuratore distrettuale di Catania Francesco Curcio spiegando gli effetti dell'operazione Switch Off. Per questa intervento le forze di Polizia catanesi hanno ricevuto il plauso da parte di Eurojust per un'operazione "senza precedenti". "Devo anche ringraziare Eurojust che è la camera di compensazione all'interno della quale si incontrano le diverse autorità giudiziarie, sia europee ma in questo caso anche extra europee, e si riesce a sincronizzare anche con dei diversi fusi orari l'esecuzione di attività di perquisizione, di sequestro di indagine che possono così avvenire in modo unitario. Soprattutto armonizzando anche le diversità normative che caratterizzano ogni paese. Siamo riusciti, insomma, a quadrare il cerchio" ha concluso il procuratore distrettuale di Catania Curcio. xo5/pc/mca3