MILANO (ITALPRESS) – “La fiducia c’è tutta e ci deve essere, non perchè li abbiamo già battuti ma perchè siamo consapevoli delle nostre qualità, conosciamo le nostre situazioni, il nostro modo di giocare. Scenderemo in campo con grandissima fiducia”. Stefano Pioli, ai microfoni di Milan Tv, si fa portavoce dello stato d’animo rossonero alla vigilia della sfida del Maradona contro il Napoli. Si riparte dall’1-0 ottenuto dai rossoneri mercoledì scorso: “Ci siamo presi un piccolissimo vantaggio ma il Napoli, quest’anno in Champions, ha segnato una media di almeno tre gol nelle gare casalinghe contro avversari come Eintracht, Rangers, Ajax e Liverpool. Sarà tutta una qualificazione da conquistarsi, meritarsi, e sicuramente giocando una partita di altissimo livello. Saremo motivatissimi, concentratissimi e determinatissimi a raggiungere il passaggio del turno. Ci aspettiamo un ambiente completamente diverso rispetto all’ultima volta in campionato, ne siamo consapevoli, ma questi ambienti ti danno grande motivazione e grande carica”. Rispetto agli ultimi due confronti Pioli si aspetta qualche cambio su ambo i fronti “ma come ogni partita farà storia a sè. Sarà una gara esaltante, di alto livello in termini di qualità, determinazione, intensità, parliamo della possibilità di arrivare in semifinale di Champions”.

“Hanno fatto una stagione fantastica ma li abbiamo già battuti due volte nelle ultime due partite e possiamo batterli di nuovo – suona invece la carica Simon Kjaer – Deve essere questa la nostra mentalità, dobbiamo giocare da Milan”. “Sono queste le partite che ti spingono ad allenarti ogni giorno, sarà una delle più belle partite della mia carriera – confessa il difensore danese a ‘Milan Tv’ – Dovremo essere compatti, all’andata nei primi dieci minuti abbiamo trovato delle difficoltà e in questi momenti bisogna capire come giocare, come uscirne, anche su questo aspetto siamo cresciuti tanto. Ci sarà Osimhen? Non cambierà tanto, è un giocatore con tantissime qualità, molto veloce, molto fisico, sta facendo una stagione fantastica, ma l’importante è difendere tutti e attaccare tutti, dobbiamo essere messi bene in campo perchè loro hanno tanta qualità”. Kjaer si aspetta un Napoli “ancora più aggressivo rispetto alle ultime due partite, giocheranno con tutto lo stadio dietro e dovremo farci trovare pronti. Dobbiamo mostrare il nostro carattere e avere il coraggio di giocare, le qualità le abbiamo”.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com