Atletica, Duplantis “Arrivare a 6,40 metri uno dei miei obiettivi” / Video

IPA86266314 - Armand DUPLANTIS (Sweden) wins the men's Pole Vault during the Meeting de Paris 2026, Wanda Diamond League athletics event on 28 June 2026 at Charlety stadium in Paris, France. Photo Ann-Dee Lamour / CDP Media / DPPI

FIRENZE (ITALPRESS) – Arrivare a 6 metri e 40 è il mio piano e penso di avere ancora nel serbatoio, nelle gambe, molti record mondiali da battere, quindi per me in questo momento si tratta soprattutto di continuare ad andare avanti e cercare di migliorare sempre un po’, ci lavoro a poco a poco. Quindi, sì, vedremo, sto solo cercando di continuare ad andare avanti, ma i 6,40 sono sicuramente uno dei miei obiettivi principali”. Lo ha detto l’astista Armand Duplantis, a Firenze, a margine del Premio internazionale Fair Play Menarini.

Il fuoriclasse svedese ha poi parlato del Premio: “Sono davvero felice per l’invito, soprattutto perché penso che il fair play sia davvero importante, ovviamente. Credo che lo sport sia fatto per essere ‘fair’, e penso che lo sport sia anche uno specchio della vita. Sono davvero felice di ricevere questo premio ed è un grande onore. Non ho mai vinto un premio come questo, quindi per me è davvero speciale” ha concluso Duplantis.

– foto da video Italpress –

(ITALPRESS).

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