MILANO (ITALPRESS) – “Ci vorrà grande concentrazione, abbiamo grande voglia di passare il turno, ci siamo presi un bel vantaggio dopo la partita d’andata ma non possiamo considerarla finita”. Stefano Pioli, ai microfoni di Milan Tv, mette in guardia i suoi alla vigilia della trasferta in terra francese, secondo atto dei play-off di Europa League. A San Siro i rossoneri hanno battuto il Rennes 3-0 “ma loro sono una squadra che, pur cambiando 5-6 giocatori, ha vinto in campionato. Stanno bene, ci conosciamo meglio ma possiamo aspettarci cose diverse da loro rispetto all’andata visto che proveranno a rimontare. Hanno verticalità, velocità, a San Siro hanno provato a metterci in difficoltà con posizioni diverse rispetto a quelle che pensavamo. Sono una squadra di qualità, che assolutamente non alzerà bandiera bianca. Starà a noi interpretare la partita con convinzione e attenzione, gestirla bene cercando di colpire gli avversari. Dobbiamo rimanere concentrati su quello che dobbiamo fare per raggiungere il passaggio del turno”. L’infermeria, intanto, si sta svuotando: Kalulu e Tomori hanno ripreso ad allenarsi in gruppo. “Era tanto tempo che non erano con noi, sono due recuperi importanti – conferma Pioli – Non saranno a disposizione per domani, vediamo per domenica. Intanto siamo felici di riaverli in gruppo”.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

