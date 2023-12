NEWCASTLE (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – “Per noi è una finale, è il primo vero bivio della stagione, nel senso che rimanere in Europa è un nostro obiettivo. Abbiamo una possibilità, che è quella di vincere senza guardare tanto gli altri. Siamo concentrati su quello, quindi motivazioni, attenzione e determinazione della squadra saranno al massimo”. Così il tecnico del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia della sfida decisiva di Champions League in casa del Newcastle. “E’ chiaro che la Champions esalta tutte le caratteristiche di preparazione, concentrazione e voglia di fare bene in un palcoscenico del genere – ha aggiunto il mister dei rossoneri a Milan Tv – E’ altrettanto chiaro che abbiamo una possibilità e su quello siamo concentrati”. “Rispetto alle gare esterne, il Newcastle è tra gli avversari che, in casa, cambia di più per atteggiamento, intensità energia e qualità di prestazione – ha proseguito l’ex allenatore di Parma e Lazio – Ci aspettiamo un ambiente caldo, un avversario energico, intenso e fisico, soprattutto nell’approccio alla partita. E dobbiamo sapere che vincere partite del genere richiede prestazioni di alto livello”. I rossoneri sanno che tipo di ambiente li attende al St. James’s Park: “Appena dopo il sorteggio tutti i ragazzi, Tomori, Pulisic, Loftus-Cheek, hanno subito detto che è lo stadio più caldo, caloroso ed energico della Premier League e noi abbiamo già vissuto stadi come Anfield, il Tottenham Stadium e Stamford Bridge. Abbiamo visto che situazioni vogliono provocare soprattutto ad inizio partita e in che direzione vogliono portare la partita. Dobbiamo essere preparati e giocare una grande gara – ha concluso Pioli – perchè abbiamo una grande occasione e dobbiamo fare di tutto per portarla a casa”. “Sarà sicuramente una partita difficile e tosta, giochiamo in uno stadio complicato ma ci siamo preparati molto bene e daremo il massimo per vincere e qualificarci in Champions – le parole dell’attaccante statunitense, ex Chelsea, Christian Pulisic – Il Newcastle gioca in modo intenso, ci aspettiamo tanti interventi difensivi e intensità in campo. Dobbiamo farci trovare pronti e fare una bella partita se vogliamo vincere”. Per quanto riguarda la qualificazione agli ottavi, “dobbiamo concentrarci solo sul vincere la gara, conosceremo la nostra sorte nel girone solo alla fine. Noi però dobbiamo fare bene la nostra partita, poi vedremo quel che succederà”. Circa la sua prima stagione con la maglia rossonero, Pulisic si ritiene sin qui soddisfatto: “Mi sento molto bene. La mia prima stagione sta andando bene, con degli alti e bassi, ma mi sto divertendo molto. E mi sento pronto per questa partita”.

