MILANO (ITALPRESS) – Pioggia intensa su Milano. “Dalle 3 circa sono caduti in città 35-40 mm di acqua, in Brianza 45-50 e a nord 60-70. Il Seveso ha subito un repentino innalzamento e alle 8.15 abbiamo attivato la vasca. Stiamo cercando di usarla solo in emergenza e immagazzinando meno acqua possibile per evitare di averla piena e non poter più bloccare l’esondazione su Milano. Purtroppo è ancora la sola vasca in funzione, e meno male che a Milano c’è. Siamo alla sesta volta nel 2024”. Lo afferma su Facebook l’assessore alla Sicurezza e alla Protezione civile del Comune di Milano, Marco Granelli. “Il Lambro si sta ancora innalzando e a Milano è a 2,50 e a Brugherio è quasi a 3 metri – continua Granelli -. Le comunità del Parco sono evacuate; a Ponte Lambro siamo presenti con MM e Protezione civile dalle 4.00 di stanotte e stiamo monitorando fognatura e fiume, cercando di fare tutte le manovre possibili per evitare l’allagamento. Siamo al limite in quanto il Lambro è alto e crescerà ancora e la fognatura sta raccogliendo molta acqua dalle piogge intense”.

L’assessore aggiunge che “i sottopassi sono tutti funzionanti, molte pozzanghere per le forti piogge, ma in assorbimento. La pioggia per ora continua, anche se in seconda mattinata dovrebbe calare o smettere”.

Squadre del Coc sono in attività a Ponte Lambro da stamane. Lavora sui chiusini, i livelli sono alti.

– foto ufficio stampa Comune di Milano –

(ITALPRESS).