KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – Le autorità ucraine hanno dichiarato l’allerta aerea in tutto il Paese a causa di missili da crociera lanciati dalle forze russe a poche ore dall’inizio dei colloqui tra Mosca, Kiev e Usa a Ginevra. Lo riferisce Ukrinform.

I missili sorvolano Sharhorod in direzione di Kamyats-Podilskyi, altri sono diretti verso Vinnytsia ma anche verso Odessa. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva avvertito che le forze russe stavano preparando altri attacchi massicci.

“Si è trattato di un attacco combinato, deliberatamente calcolato per causare il maggior danno possibile al nostro settore energetico. Sono stati utilizzati quasi 400 droni e 29 missili di vario tipo, compresi quelli balistici”, scrive il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sui social. “A Odessa – aggiunge -, decine di migliaia di persone sono rimaste senza riscaldamento e acqua dopo l’attacco dei droni. Tutti i servizi necessari stanno lavorando per aiutare. In totale, 12 regioni sono state prese di mira e, purtroppo, 9 persone sono rimaste ferite, tra cui bambini. Più di dieci edifici residenziali e infrastrutture ferroviarie sono stati danneggiati”. “La Russia deve essere ritenuta responsabile della sua aggressione – prosegue -. La nostra diplomazia sarà più efficace se ci saranno giustizia e forza”.

