CAGLIARI (ITALPRESS) – Anita Pili, assessore dell’Industria della Regione Sardegna, si è recata a Carbonia, al Parco Geominerario storico e ambientale della Sardegna, dove ha incontrato il commissario straordinario, Elisabetta Anna Castelli e il direttore Fabrizio Atzori. “Un confronto costruttivo, in cui abbiamo discusso dell’ampio tema del patrimonio regionale da bonificare, mettere in sicurezza e valorizzare – spiega l’assessore Pili – anche grazie ai fondi per la Transizione giusta (JTF). Dall’Unione Europea abbiamo infatti circa 80 milioni destinati al Sulcis Iglesiente per opere cantierabili di bonifica. Lavori che creeranno un incremento delle opportunità lavorative da parte di privati. Nelle prossime settimane, in accordo con il commissario del Parco, sarà convocato un incontro con i Sindaci per verificare insieme le azioni a cui dare immediata esecutività. Obiettivo della Regione è la valorizzazione del patrimonio ambientale in capo a Igea e delle opportunità che in esso possono nascere”.

