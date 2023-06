CAGLIARI (ITALPRESS) – L’assessore dell’Industria, Anita Pili, si è recata oggi in visita ad Oristano agli “Ifcpf European Championships”, gli Europei di calcio a 7 per atleti cerebrolesi in corso dal 2 al 10 giugno nei campi del centro sportivo federale “Tino Carta” di Sa Rodia. “Il torneo, che coinvolge otto nazioni – spiega Anita Pili – rappresenta non solo un importante momento di inclusione sportiva, ma un’occasione di più ampio respiro culturale che, ancora una volta, mette al centro degli eventi i valori dell’uguaglianza, della democrazia e della coesione delle comunità. La Regione Sardegna – conclude l’assessore – sostiene e promuove iniziative lodevoli come quella in corso ad Oristano, in cui il valore dell’essere prima di tutto soggetti umani si rafforza a beneficio del saper costruire e soprattutto essere, comunità migliori”.

Foto: ufficio stampa regione Sardegna

(ITALPRESS).