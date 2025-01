Pil ancora fermo nel quarto trimestre del 2024

ROMA (ITALPRESS) - La crescita dell'Italia si è fermata. Nel quarto trimestre del 2024, come in quello precedente, infatti, il Prodotto interno lordo registra una crescita congiunturale nulla, mentre sale dello 0,5% su base annuale. E' quanto emerge dalla stima provvisoria fornita dall'Istat. I dati riflettono la sintesi di una diminuzione del valore aggiunto nel comparto dell’agricoltura, silvicoltura e pesca, di un aumento in quello dell’industria e di un calo in quello dei servizi. Dal lato della domanda, vi è un contributo negativo della componente nazionale e un apporto positivo della componente estera netta. "Senza nuovi impulsi favorevoli sarà molto difficile raggiungere un traguardo di incremento del PIL attorno all'1% nell'anno in corso", è il commento dell'Ufficio Studi di Confcommercio. gsl