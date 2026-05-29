Piero Chiambretti compie 70 anni, il volto irriverente della tv

ROMA (ITALPRESS) – Pierino la peste, il Pierino nazionale. Insomma, Piero Chiambretti che il 30 maggio compie 70 anni. Li festeggerà (anche) andando in onda su Rai3 con la 3° edizione del suo “Finché la barca va”, il programma con cui naviga il Tevere, rigorosamente controcorrente, chiacchierando con i suoi ospiti.

Pur avendo lavorato sia a La7 sia a lungo a Mediaset, l’irriverente Chiambretti è uno dei volti amati della Rai, tanto da avere preso posizione nella querelle della vendita del Teatro delle Vittorie: “Dopo la vendita lo chiameranno il Teatro delle Sconfitte” ha dichiarato recentemente a Repubblica. Di teatri, e non solo, se ne intende Chiambretti che, fin da piccolo, ha mostrato grande interesse per lo spettacolo e per l’arte comica. È ancora uno studente universitario quando comincia a proporre spettacoli di cabaret a “Il Centralino” a Torino, dove si è trasferito dalla natia Aosta.

La gavetta nelle radio locali, con l’animazione sulle navi da crociera, i primi passi nelle tv private fino all’arrivo in Rai dove, dopo avere condotto programmi come “Tivù”, “Magic” e “Big”, raggiunge il successo con “Va’ pensiero”” su Rai3 e conquista il Telegatto di Tv Sorrisi e Canzoni come rivelazione televisiva del1988.

Seguono altri programmi di successo: “Complimenti per la trasmissione”, “Prove tecniche di trasmissione”, “Prove tecniche di Mondiale” (in vista dei Mondiali di Calcio ’90) e “Il Portalettere” nel quale, vestito da postino, consegna missive scomode a personaggi della politica e della società. Ancora: la striscia quotidiana satirica “Telegiornale Zero”, “Il Laureato” (con Paolo Rossi ed Enzo Jannacci), il Festival di Sanremo 1997 al fianco di Mike Bongiorno e Valeria Marini, “Chiambretti c’è” (con Gianni Boncompagni).

Nel 2003 approda a La7 con “Markette” che propone per quattro stagioni, intervallate dalla conduzione del Dopofestival nel 2007 e del 58° Festival di Sanremo nel 2008, accanto a Pippo Baudo e con Bianca Guaccero e Andrea Osvart). Nello stesso anno passa a Mediaset dove lancia il suo “Chiambretti Night – Solo per numeri uno”. Il successo del programma non viene eguagliato dal successivo “Chiambretti Muzik Show” e “Pierino” finisce in panchina dove rimane per 18 mesi prima di arrivare alla conduzione di “Striscia la Notizia” insieme a Michelle Hunziker.

Seguono “Chiambretti supermarket”, “Grand Hotel Chiambretti”, “#CR4 – La Repubblica delle Donne” e “Tiki Taka – La repubblica del pallone”. “La TV dei 100 e uno” è l’ultimo programma dei suoi 15 anni a Mediaset prima di tornare in Rai con due edizioni di “Donne sull’orlo di una crisi di nervi” e, poi, con “Finché la barca va”.

Tra un programma e l’altro, nel 2021, ha deciso di scrivere “Chiambretti: Autobiografia autorizzata dalla figlia Margherita”, un libro in cui con il consueto tono ironico racconta alla figlia, nata dalla relazione con Federica Laviosa, tutto ciò che ha fatto.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).