J-Ax pubblica il nuovo singolo “Hippy ya yo (però anche no)”

MILANO (ITALPRESS) – Disponibile da oggi in radio e su tutte le piattaforme digitali “Hippy ya yo (però anche no)”, nuovo singolo di J-Ax. Rap, country e folk per Il cantautore milanese che da il benvenuto all’estate con atmosfere da toga party e immagini che fanno venire voglia di ballare, cantare e divertirsi, di fare festa alla vita senza smettere di riflettere e di pensare. Con la sua inimitabile cifra stilistica lo zio d’Italia parla del bisogno urgente di abbassare i toni e racconta il suo rifiuto per la guerra.

“Hippy ya yo (però anche no)” è l’invito a dire no alla violenza e agli estremismi per difendere la libertà individuale senza cadere nell’odio e nella contrapposizione continua. Un inno pacifista fuori dagli schemi tra peace & love e quel “però anche no” che descrive perfettamente la visione del mondo di J-Ax.

L’importante è non rifiutare intere culture solo perché una parte di quella cultura per noi è sbagliata. Ad esempio amare il cibo americano e la loro musica ma rifiutare di essere trascinati in guerra “Pollo fritto, rap e country, Basi Nato qui, però anche no”. “hippy ya yo (però anche no)” anticipa l’uscita del nuovo album “Vita Morte e Miracoli”.

J-Ax tornerà live in quattro date sabato 10 e domenica 11 ottobre al Fabrique a Milano e venerdì 23 e sabato 24 ottobre all’Atlantico di Roma, dove canterà gli ultimi brani e naturalmente una oculata selezione dei brani preferiti dai suoi fan.

-Foto ufficio stampa Red Communications-

(ITALPRESS).