ROMA (ITALPRESS) – Nell’ambito di una revisione organizzativa volta a ulteriormente rafforzare, mediante l’accorpamento di più Direzioni, le attività nell’area Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione con decorrenza 1 marzo Piergiorgio Peluso assumerà la carica di Chief Financial Officer di Autostrade per l’Italia. Lo comunica Aspi.

Peluso vanta un’esperienza pluriennale come CFO maturata anche in primari gruppi quotati ed è stato nominato dal Cda di Autostrade per l’Italia, previo parere favorevole del Comitato Remunerazione e Nomine.

La società “ringrazia Alberto Milvio, attuale CFO, in carica come dirigente preposto sino all’approvazione del bilancio, per il prezioso lavoro svolto in questi anni e la proficua collaborazione, che proseguirà con l’assunzione di altre cariche nel Gruppo”.

-foto ufficio stampa Autostrade per l’Italia-

(ITALPRESS).